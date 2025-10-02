La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos Labarca, recientemente sufrió un infarto y estuvo hospitalizada, pero necesita realizarse un cateterismo; sin embargo, el costo de la intervención es elevada y sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para costearla.
Cualquier contribución por pequeña que sea valdrá la pena.
Cada granito cuenta.
Banco Nacional de Crédito (BNC)
Pago móvil:
C.I: 27.558.031
Telf: 0424- 6885-6331.
Cuenta de banco
Banco Nacional de Crédito (BNC)
C.I: 27.558.031
Número de cuenta: 0191-0565-2021-006-22-549.
