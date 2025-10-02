La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos Labarca, recientemente sufrió un infarto y estuvo hospitalizada, pero necesita realizarse un cateterismo; sin embargo, el costo de la intervención es elevada y sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para costearla.

Cualquier contribución por pequeña que sea valdrá la pena.

Cada granito cuenta.

Banco Nacional de Crédito (BNC)

Pago móvil:

C.I: 27.558.031

Telf: 0424- 6885-6331.

Cuenta de banco

Número de cuenta: 0191-0565-2021-006-22-549.

