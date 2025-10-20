La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

La señora Laura Urdaneta, necesita una mano amiga para poder realizarse una operación de húmero, la operación es denominada Osteosíntesis de húmero proximal.

Sin embargo, sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para costear la intervención quirúrgica y por ello acuden a tu noble corazón para que la señora Laura salga adelante.

Cada granito cuenta. Si deseas colaborar puedes comunicarte a través del 0412-7753079.

