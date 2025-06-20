La señora Milagro necesita la ayuda de todos para recuperarse

La señora Milagro, querida en su comunidad, necesita la ayuda de todos para recuperar su salud. Milagros, amerita un cateterismo Cardíaco, sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios para costearlos.

Ante ello, la comunidad donde vive se encuentra recolectado dinero para ayudarla, debido a su gran corazón que siempre ha tenido hacia los demás.

Cada granito cuenta:

Cuentas bancarias:

Banco Nacional de Créditos:

Número de cuenta: 0191-0318-81-21000-30560.

C.I: 5.067.422.

Pago móvil:

Banco Nacional de Crédito

C.I: 5.067.422.

Telf: 0424-698-4827.

