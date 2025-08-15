Viernes 15 de agosto de 2025
La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La meta de recaudación en el Gofundme es de 3 mil dólares

Por Candy Valbuena

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica
Foto: Cortesía
La señora Neida Rojas ametira la realización de un cateterismo, pero sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para costear los gastos, por lo cual han emprendido una campaña para recabar los fondos necesarios.

La paciente de 60 años vive en Maracaibo, y fue diagnosticada con cardiopatía isquémica crónica y arritmia cardíaca, por lo que requiere del procedimiento quirúrgico denominado: Cateterismo Cardíaco con colocación Sten (puente).

Neida tuvo un infarto anteriormente y corre el riesgo de padecerlo nuevamente en cualquier momento.

Sus familiares apelan a la bondad de la ciudadanía y piden que sino pueden donar, por favor compartan esta campaña de Gofundme y eleven una oración para que Dios les guíe en como solventar esta complicada situación.

La meta de recaudación es de 3 mil dólares, cualquier aporte es bien recibido.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

