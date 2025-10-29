Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

Con carácter de urgencia, familiares y allegados del señor Leonardo Bravo, gloria deportiva de Venezuela, hacen un llamado a la solidaridad para recaudar fondos que permitan cubrir los costos de una intervención quirúrgica vital.
El señor Bravo, reconocido por su trayectoria en el deporte venezolano, sufrió recientemente un infarto agudo y requiere ser sometido de inmediato a un cateterismo cardíaco. Esta costosa intervención es indispensable para preservar su vida.
Leonardo Bravo es suegro del periodista Edwin Prieto Rosales, y su familia se encuentra movilizada en la búsqueda de apoyo económico ante los elevados costos médicos. En este momento crítico, se apela al espíritu solidario de la colectividad ciudadana para brindar respaldo.
Datos para colaborar:
Pago Móvil (Banesco)
Titular: Paola Bravo
CI: 18.318.122
Teléfono: 0424-6945736
Zelle
Correo: [email protected]
A nombre de: Veronica Bravo Luzardo
Contacto para verificación y más información:
Paola Bravo – 0424-6945736
Cada aporte cuenta. La vida de Leonardo Bravo depende del apoyo de todos. ¡Gracias por sumar esperanza!