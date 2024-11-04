María León necesita ayuda para realizarle unos exámenes a su hija Linzy

Linzy lucha por su vida. María León, madre de la pequeña, se encuentra desesperada porque no tiene los recursos economicos para hacerle los examenes a su hija, como una resonancia magnética y un electroencefalograma, son cruciales para determinar el diagnóstico preciso y comenzar el tratamiento adecuado.

Ante esta situación, hacemos un llamado a la comunidad para que se una a esta noble causa. Cualquier donativo, permitirá a esta niña recibir la atención médica que necesita. Puedes realizar tu aporte a este pago móvil:

Banco: Venezuela

CI: 30.185.494

Tlf: 04246074399

Nombre: María León

Noticia al Día