Miércoles 10 de septiembre de 2025
Servicio Público

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Los costos asociados a los estudios complementarios y al tratamiento oncológico son elevados, y su familia no cuenta con los recursos suficientes para afrontarlos por sí sola

Por Andrea Guerrero

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama
Foto: Agencia
Maxyolyn Bravo, de 51 años, fue diagnosticada con Carcinoma Ductal Infiltrante en la mama derecha, moderadamente diferenciado (grado II, BIRADS 5), según el informe médico derivado de una reciente biopsia.

Este diagnóstico confirma la presencia de cáncer de mama, una enfermedad que requiere atención médica especializada y tratamiento inmediato.

Maxyolyn es reconocida por su espíritu luchador y su rol como madre, hija y amiga. Hoy, enfrenta una situación crítica que ha movilizado a su entorno más cercano en busca de apoyo.

Los costos asociados a los estudios complementarios y al tratamiento oncológico son elevados, y su familia no cuenta con los recursos suficientes para afrontarlos por sí sola.

Ante esta realidad, se ha iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan a Maxyolyn acceder a la atención médica que necesita con urgencia. La iniciativa invita a la ciudadanía a colaborar económicamente o, en caso de no poder hacerlo, a difundir el mensaje para ampliar el alcance de la causa.

Formas de colaboración:

  • Zelle Titular: Luis Rocha Correo: [email protected]
  • Pago Móvil Titular: Maxyolyn Bravo Banco: Banesco C.I.: 12.381.820 Teléfono: 0414-6606236

Para mayor información comunicarse con: +58 424.6879.941 Yaneth

La solidaridad puede marcar la diferencia en momentos como este. Cada aporte suma en la lucha de Maxyolyn contra el cáncer. Su familia y amigos agradecen profundamente cualquier gesto de apoyo.

