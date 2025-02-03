Menor de 6 años lucha por su vida tras sufrir quemaduras de tercer grado en Maracaibo

Un niño de 6 años se encuentra hospitalizado en el Hospital Coromoto de Maracaibo, luchando por su vida tras sufrir quemaduras de tercer grado.

El pequeño paciente llamado Gael Emmanuel Velásquez Guerra, requiere con urgencia medicamentos para su tratamiento, pero su familia no cuenta con los recursos necesarios para adquirirlos.

Ante esta difícil situación, familiares y amigos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear los medicamentos que el niño necesita. Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones a través del siguiente pago móvil: 18.987.430, Banesco, 0424-6756-691, a nombre de Yessenia Velázquez.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una gran esperanza para este niño y su familia.

Noticia al Día