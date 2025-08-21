Mónica Viloria necesita ayuda para una operación urgente de un tumor

La señora Mónica Viloria, se encuentra luchando por su salud, recientemente fue diagnosticada mediante una biopsia y un estudio de inmunocitoquímica con un tumor pseudo papilar en cabeza de páncreas, un tipo de tumor muy poco común.

Para seguir con su bienestar y recuperar su salud, Viloria necesita una cirugía muy compleja llamada "Whippel", y solo se llevan a cabo en centros de salud privados. Los costos son altos entre 15. 000 y 18. 000 mil dólares; sin embargo, su familia no cuenta con los recursos necesarios para costear dicha operación, ya que el ahorro lo gastaron en los estudios para determinar que tipo de tumor tenía.

Ante dicha situación se encuentran en la necesidad de solicitar una mano amiga, y se encuentran realizando campañas para recolectar el dinero a través de TikToK e Instagram. Además de una cuenta en gofondume.

Cualquier aporte es de gran ayuda.

Pago móvil:

Banesco

C.I: 13. 830. 041.

Telef: 0414-620- 9998.

Zelle: +1 (407) 428 8814.

Lee también: Servicio público: Se busca a Galleta

Noticia al Día