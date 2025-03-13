Niño de 7 años necesita ayuda para costear exámenes médicos

Enoc David, un valiente niño de 7 años, enfrenta un difícil desafío de salud. Durante semanas, Enoc ha experimentado irregularidades en su cuerpo, desconcertando a los médicos que buscan un diagnóstico preciso.
Después de numerosas pruebas sin resultados concluyentes, los médicos han solicitado una serie de exámenes de alto costo para descartar posibles enfermedades y determinar la causa de su malestar.
La madre de Enoc, angustiada y con recursos limitados, hace un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad.
La familia de Enoc ha habilitado los siguientes medios para recibir donaciones:
Número de teléfono de la madre: 0424-6364534
Pago Móvil: 7670055
Banco de Venezuela: 04246490275
Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para costear los exámenes médicos de Enoc y brindarle la oportunidad de recuperar su salud.
