Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Daniel Sandoval es un joven periodista zuliano que atraviesa un difícil momento de salud y hace un llamado a la solidaridad ciudadana para poder costear una intervención quirúrgica urgente.
En 2022, Sandoval sufrió una rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Desde entonces, ha enfrentado el proceso de recuperación con fisioterapia, suplementos y múltiples limitaciones físicas.
Sin embargo, en junio de este año, su situación se agravó con dos nuevas lesiones en el menisco, lo que ha comprometido aún más su movilidad y calidad de vida.
Los especialistas han indicado que necesita una cirugía artroscópica, seguida de un tratamiento de fisioterapia intensiva, con el fin de evitar una degeneración articular prematura y permitirle retomar sus actividades cotidianas.
La operación y el proceso de rehabilitación implican un alto costo económico, por lo que Daniel solicita el apoyo de quienes puedan colaborar con esta causa. Cada aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia su recuperación.