Piden ayuda para perrita atropellada en estado crítico

Una perrita fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga, dejándola con una fractura grave en su pata trasera que requiere amputación urgente.

La situación ha generado preocupación entre vecinos y voluntarios, quienes acompañan a Lorena, la persona responsable de su cuidado, en la búsqueda de apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

Hasta ahora, se han realizado consultas veterinarias y tratamientos iniciales, pero aún falta cubrir el costo de la operación, medicamentos postoperatorios y seguimiento clínico. Cualquier aporte puede marcar la diferencia.

Datos para colaborar: Banco de Venezuela Cuenta: 12442995 Teléfono de contacto: 0426-5612198 Solicitante: Lorena.

Noticia al Día