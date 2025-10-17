Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

El niño Joel David Reyes, de 5 años de edad, es paciente pediátrico que padece de microcefalia y actualmente se encuentra hospitalizado por un delicado cuadro de neumonía y con su hemoglobina muy baja.
Joel David se encuentra recluido en el Hospital Universitario de Maracaibo, donde le están atendiendo para controlar además su insuficiencia renal y un cuadro de desnutrición, lo que complica aún más su diagnóstico.
Sus familiares solicitan ayuda de insumos y medicamentos, por el momento, o cualquier otra colaboración que a bien tengan hacer para apoyar en la recuperación del pequeño Joel.
Para colaboraciones monetarias: Pago móvil: Banco de Venezuela. C.I: 27093537. Telf. 04248337452.
Insumos y medicamentos:
- Adhesivo
- Cloruro de potasio 7,5 %
- Cloruro de Sodio 20 %
- Bureta (02)
- Inyectadoras 10 cc (06)
- Inyectadoras 5 cc (03)
- Solución dextrosa al 5 %
Para mayor información queda a disposición el siguiente número telefónico: 0424-6283560. Karina Carrillo, abuela del paciente.
