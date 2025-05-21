Rafael Matos requiere ayuda: Necesita prótesis craneal y cuidados especiales

Rafael Matos, quien se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General del Sur tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo, necesita con urgencia una prótesis craneal y cuidados médicos especializados para su recuperación.
La situación de Rafael es crítica, y su familia y allegados han iniciado una campaña de recolección de fondos para cubrir los elevados costos de su tratamiento y los procedimientos necesarios. La esperanza de su mejoría depende en gran medida del apoyo económico de personas y organizaciones.
Formas de colaborar:
Para quienes deseen extender su mano amiga, se han habilitado diversas vías de colaboración:
- Binance: [email protected] (Alias: YAAC)
- Pago Móvil: C.I: 24921074 | Teléfono: 0412-8548821 | Banco: 0102 VZLA (a nombre de TODO REPUESTOS USA LLC)
- Zelle: [email protected] (a nombre de TODO REPUESTOS USA LLC)
Para mayor información o comunicación directa, los interesados pueden contactar a los siguientes números telefónicos:
- 0412-8548821
- 0412-2552916
- 0424-6624534
