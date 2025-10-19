Sábado 18 de octubre de 2025
Servicio Público

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón, el perro que había llegado al muelle de PDVSA, en situación de calle, fue rescatado y se salvó, gracias…

Por María Briceño

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar
Foto: RRSS
Ramón, el perro que había llegado al muelle de PDVSA, en situación de calle, fue rescatado y se salvó, gracias a Noticia al Día, al personal de talento humano del Muelle de PDVSA, lograron contribuir con al rescate de la mascota.

Ahora, Ramón libre de Distemper y del hemo trópico, busca un hogar que lo ame y le pueda brindar todo su amor.

Cómo Ross Rescate Temporal y @Club de Leones Ciudad del Sol, celebramos servir con nuestra labor a los animales que están a nuestro alcance.

Para cualquier información de adopción pueden comunicarse a las redes ya mencionadas.

Noticia al Día

