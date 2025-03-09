Reportero gráfico Freddy Alvarado solicita apoyo urgente para cateterismo

Freddy Alvarado, reportero gráfico, hace un llamado a la solidaridad de la comunidad, amigos, colegas, empresarios y ciudadanos en general para recaudar fondos y poder someterse a un cateterismo.

Ante la necesidad de realizarse este procedimiento, ha iniciado una campaña para solicitar el apoyo económico de quienes puedan colaborar.

Para quienes deseen colaborar, se han dispuesto los siguientes datos de contacto y cuentas bancarias:

Pago Móvil y Banesco:

C.I: 10.681.429

Teléfono: 0414-9651068

Zelle:

[email protected]

Titular: Cristo Calpha

Se solicita a quienes realicen alguna contribución, enviar el capture del comprobante al número de teléfono 0414-9651068, para llevar un registro de las donaciones.

Noticia al Día