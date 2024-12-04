Se solicita ayuda para la búsqueda de perrito ‘Chiquito’

El pasado viernes 29 de noviembre alrededor de las 9 de la mañana se extravió en la calle 4 del Barrio Bolívar, Circunvalación 3, un perrito que responde con el nombre de ‘Chiquito’.

Foto: Cortesía

Su dueña le informó a Noticia al Dia que ‘Chiquito’ se salió de su casa ese día y de ahí en adelante no lo vieron en ninguna parte. Cabe destacar que luce una bufanda color naranja.

Foto: Cortesía

A su vez, asegura que se encuentra desesperada en búsqueda del perrito, ya que su hija lo llora todos los días y desea verlo cuanto antes sano y salvo.

04120680659

04246629379

