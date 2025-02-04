Servicio público: Ayudemos a Isabel Cristina a recuperarse

La joven Isabel Cristina Ludovic Villalobos, de 22 años, necesita tu apoyo para poder lograr su sueño de graduarse en Ingeniería Industrial en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), con fecha para el mes de marzo.

Sin embargo, este sueño se está viendo afectada por su problemática de salud, ya que atraviesa un proceso de radioterapia y un tratamiento de medicamentos con altos costos que su familia ya no puede cubrir. Además de que le deben de colocar una válvula.

La joven estudiante se encuentra internada en el Hospital Universitario de Maracaibo, luego de ser sometida a dos delicadas operaciones cerebrales tras ser diagnosticada con astrocitoma grado 2, es decir, un tumor cerebral.

Cualquier granito será de gran ayuda para contribuir a lograr el sueño de esta joven con entusiasmo de salir adelante.

Pago móvil:

Banco Nacional de Crédito (BNC)

C.I: 12.381.566

Telf: 0424-621-0654

Zelle: [email protected]

Foto: cortesía

Lee también: Servicio Público: Ayudemos a Manuel Navarro

Noticia al Día