Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Victoria Viera, es una niña de 11 años, que ama baila y nadar, sin embargo, hace tres años le diagnosticaron escoliosis, lo cual provoca que su columna se desvíe en forma de S.

Sus papás han luchado por vencer la escoliosis colocándoles corsés ortopédicos, pero la última consulta no fue nada positiva, ya que su curva pasó de 78 grados a 86, llevando la escoliosis a severa.

La pequeña fue operada el año pasado de una malformación en el craneo llamada Arnold Chiari, además tenía un quiste en la médula espinal llamado Siringomielia.

Debido a los grados de escoliosis que tiene debe someterse a una cirugía, la cual se hará en dos tiempos.

El primer tiempo será una tracción donde estará 15 días hospitalizada para luego en el 2.º tiempo hacerme la artrodesis y fijar mi columna, estando hospitalizada por 5 días más.

Foto: Cortesía

Sumado a eso, la escoliosis está moviendo su caja torácica y, por lo tanto, su pulmón derecho.

El costo de las cirugías y del material quirúrgico es bastante costoso y su familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrirlos, por ello, pide una mano amiga para que Victoria siga bailando y haciendo lo que más le gusta.

Cada aporte es importante para llegar a la meta y lograr que le realicen la cirugía de columna y ya vencer la escoliosis.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Para cualquier aporte:

Pago Móvil:

Banco Mercantil

Telf: 0414-0674960

C.I: 18.516.092.

Zelle: consultar

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Servicio público: Ayudemos a Isabel Rivero

Noticia al Día