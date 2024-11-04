Servicio público: Jesús Enrique León necesita una mano amiga

Jesús Enrique León se encuentra recluido en el Hospital Universitario con diagnóstico de encefalopatía urémica, infección del tracto urinario, pielonefritis aguda y enfermedad renal crónica por hiperplasia prostática, por lo que necesita de tu mano amiga para poder recuperarse, y no cuenta con los recursos para costear una larga lista de medicamentos, insumos y exámenes de laboratorio.

Si desean realizar cualquier aporte lo pueden a hacer a los siguientes datos:

Pago móvil:

Banesco:

Tel. 0412-612-2762

C.I.: 3.771.716

León es director de teatro, docente, investigador y fundador de la Sociedad Dramática de Maracaibo.

