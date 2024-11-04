Viernes 22 de agosto de 2025
Servicio Público

Servicio público: La señora Milagros del Consuelo González, necesita ser operada y no cuenta con los recursos

La señora Milagros del Consuelo González, requiere ser operada de un mioma intramural con carácter de urgencia y no cuenta…

Por María Briceño

Servicio público: La señora Milagros del Consuelo González, necesita ser operada y no cuenta con los recursos
La señora Milagros del Consuelo González, requiere ser operada de un mioma intramural con carácter de urgencia y no cuenta con los recursos necesarios para cubrir dicho gasto, por ello, su hija Katherine Landaeta, se encuentra en la necesidad de pedir tu apoyo para realizar esta cirugía, ya que ella es la única proveedora de su casa.

Su mamá se encuentra muy delicada de salud.

Ambas residen en el sector Sabaneta, antes de llegar a la clínica Zulia, entrando por pastelitos pijuara en la primera esquina a mano izquierda.

