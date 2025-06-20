Jueves 25 de septiembre de 2025
Servicio público: Lisbeth Abreu Chaviel necesita tu ayuda para vencer el cáncer

La señora Lisbeth Abreu Chaviel, se encuentra pasando por un momento complicado de su vida tras ser diagnosticada con un…

Por María Briceño

Servicio público: Lisbeth Abreu Chaviel necesita tu ayuda para vencer el cáncer
La señora Lisbeth Abreu Chaviel, se encuentra pasando por un momento complicado de su vida tras ser diagnosticada con un carcinoma ductal in situ en la mama derecha, del cual ya fue intervenida, pero necesita seguir con el tratamiento.

Abreu requiere realizarse radioterapias para completar el tratamiento, pero no cuenta con los recursos necesarios para llevarlos a cabo, ante ello pide de tu noble corazón para poder recaudar el dinero necesario.

Cada granito cuenta

Pago móvil:

Banco Banesco

Telf: 0414-643-7517

C.I: 26.618.089

