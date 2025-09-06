Sábado 06 de septiembre de 2025
Solicitan apoyo para la operación de la señora Yudith Acurero

La señora Yudith se encuentra hospitalizada y necesita de una serie de insumos para su intervención quirúrgica

Por Daniel García

Solicitan apoyo para la operación de la señora Yudith Acurero
Foto: Cortesía
Familiares de la señora Yudith Acurero, de 63 años, hacen un llamado solidario a la ciudadanía para colaborar con la adquisición de insumos médicos necesarios para una intervención quirúrgica urgente.

La paciente, actualmente en estado delicado, requiere una extensa lista de materiales quirúrgicos y medicamentos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de pago móvil de Banesco, cuyos datos de contacto están disponibles en la imagen difundida por sus familiares. También se ha habilitado un número telefónico para coordinar la entrega de insumos.

El llamado busca movilizar la solidaridad ciudadana ante una situación crítica que requiere atención inmediata. Toda ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en la recuperación de la señora Yudith.

