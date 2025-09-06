Solicitan apoyo para la operación de la señora Yudith Acurero

Familiares de la señora Yudith Acurero, de 63 años, hacen un llamado solidario a la ciudadanía para colaborar con la adquisición de insumos médicos necesarios para una intervención quirúrgica urgente.
La paciente, actualmente en estado delicado, requiere una extensa lista de materiales quirúrgicos y medicamentos.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de pago móvil de Banesco, cuyos datos de contacto están disponibles en la imagen difundida por sus familiares. También se ha habilitado un número telefónico para coordinar la entrega de insumos.
El llamado busca movilizar la solidaridad ciudadana ante una situación crítica que requiere atención inmediata. Toda ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en la recuperación de la señora Yudith.