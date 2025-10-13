Solicitan apoyo urgente para Zuleidy Núñez, paciente con aneurisma cerebral

Familiares y allegados de Zuleidy Núñez han iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos derivados de un aneurisma cerebral que compromete gravemente su salud. La paciente requiere con urgencia medicamentos, exámenes especializados y una intervención quirúrgica que debe realizarse lo más pronto posible.

La situación ha sido difundida en redes sociales, donde se invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa, ya sea con aportes económicos o mensajes de aliento. “Toda ayuda suma”, expresan sus seres queridos, quienes también solicitan acompañamiento espiritual para fortalecer a la familia en este momento difícil.

Los aportes pueden realizarse a través de distintas plataformas:

Cuenta corriente Banesco : 0134-0342-48-3413020800 Titular: Franklin Contreras C.I.: 22.683.496

: 0134-0342-48-3413020800 Titular: Franklin Contreras C.I.: 22.683.496 Pago Móvil Banesco C.I.: 22.683.496 Teléfono: +58 414-0637584

C.I.: 22.683.496 Teléfono: +58 414-0637584 Zelle Correo: [email protected] Titular: Nestor Castillo Enviar captura al mismo número: +58 414-0637584

