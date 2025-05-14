Solicitan ayuda económica para realizar intervención quirúrgica a Milagro Adames, esposa del periodista zuliano Oscar Zea

La paciente Milagro Adames de Zea, esposa del periodista zuliano Oscar Zea requiere ser sometida a una intervención quirúrgica de cateterismo con implante de stent, tras ser diagnosticada de una “Isquemia sub epicárdica de cara antero-lateral”.
Los exámenes cardiológicos que se le han practicado arrojan los siguientes resultados: Angina inestable, insuficiencia mitral leve, hipertrofia concéntrica de V.I, insuficiencia tricuspídea leve, disfunción diastólica de V.I. leve y dislipidemia.
Los médicos solicitan que sea sometida a un procedimiento de cateterismo cardíaco + dos stents, pero su familia no cuenta con suficientes recursos, por ello recurren a la solidaridad de la comunidad zuliana con el fin de recaudar el dinero necesario para su intervención.
Cualquier ayuda, por mínima que sea, será de gran utilidad. Ponen a disposición las siguientes cuentas bancarias:
Milagro Adames de Zea
– Banco de Venezuela
Cuenta corriente número
0102 0345 7100 0125 2899
- Pago móvil
Banco de Venezuela
Cédula 6830359
Celular 0412 1744353
- ZELLE:
Lissette Zea
713 539 1364
