Solicitan ayuda económica para realizar intervención quirúrgica a Milagro Adames, esposa del periodista zuliano Oscar Zea

Apelan a la buena voluntad de la comunidad zuliana ante la falta de recursos

Por Candy Valbuena

Foto: Cortesía
La paciente Milagro Adames de Zea, esposa del periodista zuliano Oscar Zea requiere ser sometida a una intervención quirúrgica de cateterismo con implante de stent, tras ser diagnosticada de una “Isquemia sub epicárdica de cara antero-lateral”.

Los exámenes cardiológicos que se le han practicado arrojan los siguientes resultados: Angina inestable, insuficiencia mitral leve, hipertrofia concéntrica de V.I, insuficiencia tricuspídea leve, disfunción diastólica de V.I. leve y dislipidemia.

Los médicos solicitan que sea sometida a un procedimiento de cateterismo cardíaco + dos stents, pero su familia no cuenta con suficientes recursos, por ello recurren a la solidaridad de la comunidad zuliana con el fin de recaudar el dinero necesario para su intervención.

Cualquier ayuda, por mínima que sea, será de gran utilidad. Ponen a disposición las siguientes cuentas bancarias:

Milagro Adames de Zea
– Banco de Venezuela
Cuenta corriente número
0102 0345 7100 0125 2899

  • Pago móvil
    Banco de Venezuela
    Cédula 6830359
    Celular 0412 1744353
  • ZELLE:
    Lissette Zea
    713 539 1364

Foto: Cortesía

Lee también: Periodista Nerio García necesita donantes de sangre

Aumentarán las temperaturas en Venezuela desde este 20-Ago por la DECLINACIÓN SOLAR

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

Murió hombre que iba en su "bicitaxi" con dos pasajeros y fue arrollado por una camioneta en San Francisco

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer responsable del arrollamiento huyó a toda velocidad. Las víctimas fueron socorridas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y llevadas hasta el hospital General del Sur, donde el dueño de la "bicitaxi" expiró.
El restaurante que navega y pasea por el Lago

Maracaibo.– El Lago de Maracaibo, orgullo natural de Venezuela, ahora ofrece una experiencia única que combina turismo y gastronomía: un…
Este lunes 18-Ago se celebra el Homenaje Mensual Chiquinquireño

El Pbro. Nedward Andrade insistió en que: "El Papa nos llama a responder a cualquier división con gestos de fraternidad y a buscar el diálogo como el camino para construir una paz duradera".

Una oportunidad para Eleida Margarita Puche: Apoyemos su operación y recuperación

Su familia solicita la ayuda de personas de buen corazón para que Eleida pueda realizarse la intervención,


