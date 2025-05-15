Solicitan ayuda para localizar a José Ángel Briceño, paciente con Alzheimer

Familiares y allegados de José Ángel Briceño, quien también responde al nombre de Alfredo y reside en el Barrio San José de Maracaibo, se encuentran en una búsqueda urgente.

El señor Briceño padece de Alzheimer, una condición médica que requiere atención y cuidado constante, lo que aumenta la preocupación por su bienestar.

La familia ha hecho un llamado a la comunidad marabina para que esté atenta y colabore en la localización de José Ángel (Alfredo). Dada su condición de salud, es fundamental encontrarlo lo antes posible para garantizar su seguridad y proporcionarle la asistencia que necesita.

Se solicita a cualquier persona que haya visto o tenga información sobre el paradero de José Ángel Briceño (Alfredo) comunicarse de inmediato a los siguientes números de teléfono: 0424-6885122 y 0414-6207165.

