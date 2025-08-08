Todos con Gabo Chávez

El periodista deportivo zuliano Gabriel "Gabo" Chávez, reconocido por su compromiso con el deporte nacional y su calidad humana, sigue necesitando de la ayuda de todos hoy en su dura batalla contra el cáncer de próstata.

Con 45 años, padre de tres hijos y esposo dedicado, Gabo recibió el diagnóstico a principios de año tras varios estudios médicos. Desde entonces, colegas del periodismo, familiares y amigos han respaldado a Gabo en redes sociales para acompañarlo en esta dura prueba.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Cuenta corriente Mercantil: 0105-0641-78-1641-066547 C.I.: 13.781.850

Pago móvil Mercantil: 0424-6290599 C.I.: 13.781.850

Zelle: [email protected]

Cada aporte suma. Hoy más que nunca, Gabo requiere necesita del apoyo de todos para costear su tratamiento