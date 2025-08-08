Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Todos con Gabo Chávez

El destacado comunicador zuliano continúa luchando contra el cáncer de próstata

Por Daniel García

Todos con Gabo Chávez
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El periodista deportivo zuliano Gabriel "Gabo" Chávez, reconocido por su compromiso con el deporte nacional y su calidad humana, sigue necesitando de la ayuda de todos hoy en su dura batalla contra el cáncer de próstata.

Con 45 años, padre de tres hijos y esposo dedicado, Gabo recibió el diagnóstico a principios de año tras varios estudios médicos. Desde entonces, colegas del periodismo, familiares y amigos han respaldado a Gabo en redes sociales para acompañarlo en esta dura prueba.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Cuenta corriente Mercantil: 0105-0641-78-1641-066547 C.I.: 13.781.850

Pago móvil Mercantil: 0424-6290599 C.I.: 13.781.850

Zelle: [email protected]

Cada aporte suma. Hoy más que nunca, Gabo requiere necesita del apoyo de todos para costear su tratamiento

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

MP habilita canales para denunciar el maltrato animal

MP habilita canales para denunciar el maltrato animal

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Noticias Relacionadas

Servicio Público

Todos con Gabo Chávez

El destacado comunicador zuliano continúa luchando contra el cáncer de próstata

Al Dia

Oriana Pacheco aportó medallas para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

La zuliana obtuvo cuatro medallas para la región en la justa deportiva
Entretenimiento

Shakira invitó a la venezolana María Gabriela de Faría a su concierto en Los Ángeles

A través de sus redes sociales, la venezolana compartió su emoción

Internacionales

Médicos venezolanos en refuerzos claves en zonas claves de la salud en Chile

Los pacientes destacan la calidad humana y la empatía de estos profesionales,

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025