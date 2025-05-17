Viernes 22 de agosto de 2025
Tres años sin electricidad y contando llevan 11 familias en la calle 90 del sector Nueva Vía por la avería de un transformador

Los vecinos afectados por esta problemática informaron a Noticia al Día que el transformador se encuentra averiado desde el año 2.019, fecha en la cual comenzó a botar aceite y el reporte fue colocado ante la empresa Corpoelec, pero nunca fue reemplazado hasta que dejó de funcionar en el 2.022.

Por José Gregorio Flores

Tres años llevan once familias de Nueva Vía sin servicio eléctrico por el daño de un transformador en la calle 90. Foto: RRSS.
Once grupos familiares asentados en la calle 90 del sector Nueva Vía, ubicado en la parroquia Chiquinquirá en Maracaibo, llevan tres años sin servicio eléctrico por el daño de un transformador en el poste F01F21, ocasionando malestares a personas enfermas en situación de cama y de la tercera edad.

Los vecinos afectados por esta problemática informaron a Noticia al Día que el transformador se encuentra averiado desde el año 2.019, fecha en la cual comenzó a botar aceite y el reporte fue colocado ante la empresa Corpoelec, pero nunca fue reemplazado hasta que dejó de funcionar en el 2.022.

Como consecuencia y desde esa fecha, los habitantes de la calle 90 de Nueva Vía quedaron sin la fase 220 (que suministra el voltaje que necesitan muchos electrodomésticos) y tras la explosión de otro generador en el sector Paraíso, perdieron la fase 110 quedando totalmente sin el servicio.

Entre las personas que están padeciendo esta grave situación destacan niños con condiciones especiales, personas con problemas cardíacos y de la tercera edad que han sido víctimas de accidentes cerebro vasculares (ACV), además de pacientes en cama con enfermedades crónicas.

Son cientos los reportes que esta comunidad de vecinos ha realizado ante la referida empresa sin que reciban una respuesta y el transformador sea reemplazado. En vista de esta situación, muchos de los afectados tienen que irse a dormir a otra parte, sobre todo, quienes tienen niños pequeños.

Para "resolver", varias de estas familias tuvieron que conectarse de casas aledañas cuya energía no depende del transformador dañado para poder estar en sus hogares, pero esto ocasiona una gran sobrecarga que pone en riesgo a otro generador "salva patria" de la zona y por lo tanto, podría averiarse o explotar en cualquier momento agravando aún más el problema.

