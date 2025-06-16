Una mano amiga para la periodista Isis Bracho

La periodista y profesora universitaria Isis Bracho será sometida este miércoles 18 de junio a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis en su cadera derecha. El procedimiento, de carácter urgente, marca el inicio de un proceso de recuperación que conlleva elevados gastos postoperatorios.

Bracho, reconocida por su compromiso con la comunicación social y su destacada trayectoria en el ámbito académico, actualmente atraviesa dificultades económicas que limitan su capacidad para costear el tratamiento médico.

Frente a esta situación, familiares, colegas y amigos han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que contribuyan con su recuperación. Hacen un llamado a la comunidad a sumar voluntades y brindar el apoyo necesario.

Canales habilitados para colaborar: Titular: Isis Bracho Banco: Mercantil Tipo: Cuenta corriente Nº 0105 0043 5110 4302 6819 C.I.: V-3.646.352 TPago: 3646352 / 0414-3605580 Zelle: [email protected].

Una vida dedicada a la formación

Con más de tres décadas de servicio, Bracho se desempeñó como coordinadora en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. También integró el equipo del Vicerrectorado Administrativo y ejerció funciones como secretaria del Consejo de la Facultad de Humanidades.

Su entrega a la docencia y su calidez humana la han convertido en una figura entrañable del gremio periodístico. Hoy, quienes recibieron sus enseñanzas y compartieron su camino profesional extienden la mano para retribuir su legado con solidaridad.