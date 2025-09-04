Miércoles 03 de septiembre de 2025
Servicio Público

Unidos por Adrián Pablo Toledo

En las últimas semanas, Adrián Pablo Toledo ha presentado problemas de salud que se han intensificado. Hoy se encuentra realizándose…

Por Christian Coronel

Unidos por Adrián Pablo Toledo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En las últimas semanas, Adrián Pablo Toledo ha presentado problemas de salud que se han intensificado.

Hoy se encuentra realizándose una ‘resonancia cerebral’ debido a complicaciones que requieren de todo nuestro apoyo.

Se piden oraciones y (si está en las posibilidades) una colaboración económica. Cada aporte es un rayo de esperanza en este momento difícil.

Pago Móvil – Banco de Venezuela:

0412-6681787 – 18.394.647

Transferencia – Banco de Venezuela:

Albany Mariana Toledo Bracho

0102-0345-7601-0002-6042

0412-6681787 – 18.394.647

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Alcaldía y Fedecámaras Zulia acuerdan alianzas para incentivar la economía de Maracaibo

Alcaldía y Fedecámaras Zulia acuerdan alianzas para incentivar la economía de Maracaibo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Eugenio Suárez lleno de fe con la Vinotinto

Tres jóvenes zulianos en la final de

Tres jóvenes zulianos en la final de "La Escuela de Talentos", reality de Canal I

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

CLEZ propone anteproyecto de ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Noticias Relacionadas

Al Dia

Plan Estadal de Asfaltado inicia en Cabimas para la aplicación de 5 mil toneladas de asfalto en caliente

El alcalde Carreño destacó el trabajo articulado entre los gobiernos, nacional, regional, municipal y comunal para el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de Cabimas
Al Dia

Periodista Miguel Ángel Petit está en UCI necesita ayuda para gastos médicos

Aunque la familia agradece que todo ha salido bien hasta ahora, los costos médicos de la clínica aumentan diariamente
Al Dia

Sector Las Veritas tiene hasta ocho horas en tinieblas

Sus habitantes reportan que la electrcidiad les falla constantemente
Al Dia

El exatleta zuliano Marco Borregales solicita el apoyo de todos

El campeón zuliano atraviesa por una lesión en su pierna izquierda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025