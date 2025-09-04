Unidos por Adrián Pablo Toledo

En las últimas semanas, Adrián Pablo Toledo ha presentado problemas de salud que se han intensificado.

Hoy se encuentra realizándose una ‘resonancia cerebral’ debido a complicaciones que requieren de todo nuestro apoyo.

Se piden oraciones y (si está en las posibilidades) una colaboración económica. Cada aporte es un rayo de esperanza en este momento difícil.

Pago Móvil – Banco de Venezuela:

0412-6681787 – 18.394.647

Transferencia – Banco de Venezuela:

Albany Mariana Toledo Bracho

0102-0345-7601-0002-6042

