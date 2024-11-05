Wilkary, de 17 años, necesita un trasplante de hígado urgente

Wilkary, una joven de tan solo 17 años, se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Colombia. Diagnosticada con síndrome hepático agudo, Wilkary necesita urgentemente un trasplante de hígado para poder sobrevivir.

Su familia, amigos y comunidad se han unido para solicitar la ayuda de todos aquellos que puedan colaborar con esta noble causa. Los gastos médicos asociados a este tipo de procedimientos son elevados y superan las posibilidades económicas de la familia.

Para apoyar a Wilkary en esta difícil batalla, se han habilitado las siguientes cuentas bancarias:

Bancolombia: Cuenta de ahorros: 91248855695 Tipo de documento: Cédula de ciudadanía Número de documento: 1124503405 A nombre de: Erick Atencio

Banco de Venezuela: Número de cuenta: 14748035 A nombre de: Ninoska Socorro Telefono: 04146272111



Noticia al Día