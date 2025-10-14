A medida que se acerca la temporada navideña, la alegría y la esperanza que suelen caracterizar esta época se ven opacadas por una dura realidad: muchos marabinos se ven obligados a pasar por alto una tradición tan arraigada como la de pintar sus hogares para las festividades. NAD salióa la calle y confirmó a través de testimonios que la falta de recursos económicos ha llevado a numerosos ciudadanos a priorizar lo esencial: la comida.

Una de las usuarias, nos comparte su desgarradora situación. "Este diciembre no podré pintar mi casa. Vivo en un ranchito y, si no tengo para la comida, ¿cómo pintaré mi hogar?", expresa. Su voz refleja el sentir de muchos que, en medio de la adversidad, luchan por subsistir.

Por otro lado, un joven trabajador, señala que la situación ha encarecido aún más los productos básicos. "Todo sube cada día y nada es estable. En estos momentos, todo es difícil", dice con un tono de resignación. La Navidad, que debería ser un momento de celebración y renovación, se convierte en un recordatorio de la lucha diaria por la supervivencia.

La situación es aún más crítica para otra encuestada, una empleada universitaria que, a pesar de sus estudios y esfuerzo, no logra salir adelante. "Si no tengo para la comida en estos momentos, menos tendré para comprar pintura en diciembre", afirma. Su historia es un reflejo de la realidad de muchos profesionales que, a pesar de su preparación, se enfrentan a un futuro incierto.

En este contexto, el costo de la pintura se convierte en un lujo inalcanzable. Un galón de pintura oscila entre 48 y 49 dólares, mientras que las opciones más accesibles, que rondan entre 8 y 10 dólares, aún resultan prohibitivas para muchos marabinos. Esta situación refleja cómo la falta de recursos no solo afecta la estética de sus hogares, sino que también arrebata la esperanza de celebrar en familia como antes.

Kelly Nava/ Pasante

Video: Andrea Barrueta

Noticia al Dia