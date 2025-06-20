Sigue bajando precio del queso

El mercado lácteo venezolano está experimentando una notable reducción en los precios del queso y la leche, una tendencia directamente relacionada con el aumento de la producción impulsado por la actual temporada de lluvias.

Esta situación que se espera continúe hasta agosto, beneficia directamente a los consumidores de todo el país.

Según el Observatorio Nacional del Circuito Lácteo y la Fundación Nabi, esta baja de precios es un fenómeno estacional recurrente.

La mayor disponibilidad de pasto y agua durante las lluvias facilita un incremento significativo en la producción de leche, lo que a su vez genera una mayor oferta de productos lácteos en el mercado. Se anticipa que esta favorable tendencia se mantenga hasta que las precipitaciones comiencen a disminuir a finales de agosto.

"Inundación" de queso en Las Pulgas



Uno de los puntos donde ésta realidad es más evidente es en el popular mercado Las Pulgas de Maracaibo. Comerciantes y distribuidores reportan que la zona comercial está "inundada" de queso, con una oferta que ha superado la demanda.

Esta sobreoferta ha llevado a los vendedores a sacar sus productos de los locales establecidos y ofrecerlos a la vista en mesas a lo largo del centro comercial, con precios considerablemente más accesibles.

Los consumidores pueden encontrar queso blandito hasta en 240 bolívares y queso semiduro desde 290 bolívares hasta 360 bolívares, dependiendo del tipo y el punto de venta. Los comerciantes confirmaron que esta disminución en los costos es una consecuencia directa del repunte en la producción láctea que ocurre cada año entre junio y agosto.

Excelente variedad

En resumen, la temporada de lluvias ha traído consigo una bonanza para los amantes del queso y la leche quienes pueden disfrutar de precios más bajos .

En los mercados de Maracaibo, encontrarás una variedad incluyendo opciones frescas, maduradas y semiduras. Algunos de los más comunes son el palmita, fresco tipo telita y los madurados como el tipo cheddar, gouda, o similares. Además, es posible encontrar quesos artesanales de producción local.

Noticia al Día / Fotos: Javier Sánchez