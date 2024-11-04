Sigue lloviendo en Maracaibo

En la madrugada de este lunes 4 de noviembre comenzó un torrencial aguacero en Maracaibo. Según reportes de usuarios en redes sociales, "el palo de agua" inició desde las 4 de la mañana con fuertes descargas eléctricas y vientos.

De acuerdo al meteorólogo Luis Vargas, las precipitaciones permanecerán durante algunos días más én el país debido al choque de dos vaguadas, en zonas del estado Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Centro Occidente y Centro Norte.

Asimismo, señaló que esto se debe a la inestabilidad atmosférica con incidencia sobre Venezuela, generada por una baja presión en el Caribe suroccidental que interactúa con la vaguada monzónica, aunado a la vaguada en niveles bajos sobre las Antillas Mayores y onda tropical en el este del país; sistemas que además están siendo reforzados por la fuerte divergencia en altura.

#CieloMaracucho llueve en Maracaibo – en la Urb La Victoria inició a las 03:58 a. m. con fuerte tormenta eléctrica. A esta hora faltando un cuarto para las cinco de la mañana ha disminuido la lluvia, convirtiéndose en llovizna @Meteovargas pic.twitter.com/XA80ZDIZou — Leyda González (@zulianamaracuch) November 4, 2024

