Sin control: El precio del pan de jamón lo pondrá el panadero que lo venda

El presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (Fevipan), Tomás Ramos López, aclaró que no están dispuestos a fijar el precio del pan de jamón para la temporada navideña 2025 y dijo que: “«El precio dependerá de la panadería que lo venda”.

Exhortó a los panaderos a brindar opciones al consumidor. “En Venezuela siempre tendremos pan de jamón, porque tanto Fevipan, los trabajadores y la sociedad harán su mejor esfuerzo para cumplir con el compromiso de que no falte. Junto al panetone se ha convertido en una costumbre, y la familia venezolana celebre unida”.

Ramos López aseguró que Fevipan no le impone margen de precios a sus agremiados y los invita a buscar nuevas opciones y formatos que les permitan satisfacer las necesidades de los venezolanos:

“El precio del pan de jamón depende de la panadería que lo venda. Nosotros como Fevipan jamás vamos a fijarle precios a ningún negocio, y contamos con la capacidad instalada suficiente para abastecer al país, aseguró.



“Nosotros lo que hacemos es aconsejarles que hagan un buen pan a un buen precio y si tienen que hacer presentaciones más pequeñas, que las hagan para tener todas las alternativas posibles para que el consumidor decida».

Asimismo, recalcó que tiene una gran responsabilidad con Venezuela y que su compromiso es mantener las santamarías abiertas.



"Ustedes saben que en un momento determinado vivimos una carencia de materia prima, pero se logró salir de eso".

Recordó que la federación contaba con «14 molinos y era suficiente para cubrir un consumo de un millón 200 mil toneladas anuales».



Noticia al Día