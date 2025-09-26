Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Sin control: El precio del pan de jamón lo pondrá el panadero que lo venda

Exhortó a los panaderos a brindar opciones al consumidor

Por Javier Sanchez

Sin control: El precio del pan de jamón lo pondrá el panadero que lo venda
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (Fevipan), Tomás Ramos López, aclaró que no están dispuestos a fijar el precio del pan de jamón para la temporada navideña 2025 y dijo que: “«El precio dependerá de la panadería que lo venda”.

Exhortó a los panaderos a brindar opciones al consumidor. “En Venezuela siempre tendremos pan de jamón, porque tanto Fevipan, los trabajadores y la sociedad harán su mejor esfuerzo para cumplir con el compromiso de que no falte. Junto al panetone se ha convertido en una costumbre, y la familia venezolana celebre unida”.

Ramos López aseguró que Fevipan no le impone margen de precios a sus agremiados y los invita a buscar nuevas opciones y formatos que les permitan satisfacer las necesidades de los venezolanos:

“El precio del pan de jamón depende de la panadería que lo venda. Nosotros como Fevipan jamás vamos a fijarle precios a ningún negocio, y contamos con la capacidad instalada suficiente para abastecer al país, aseguró.


“Nosotros lo que hacemos es aconsejarles que hagan un buen pan a un buen precio y si tienen que hacer presentaciones más pequeñas, que las hagan para tener todas las alternativas posibles para que el consumidor decida».

Asimismo, recalcó que tiene una gran responsabilidad con Venezuela y que su compromiso es mantener las santamarías abiertas.


"Ustedes saben que en un momento determinado vivimos una carencia de materia prima, pero se logró salir de eso".

Recordó que la federación contaba con «14 molinos y era suficiente para cubrir un consumo de un millón 200 mil toneladas anuales».


Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Actividad sísmica en la Costa Oriental del Lago muestra tendencia a la baja, según el geólogo Francisco Bongiorno Ponzo

Actividad sísmica en la Costa Oriental del Lago muestra tendencia a la baja, según el geólogo Francisco Bongiorno Ponzo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Este lamentable incidente se suma a una serie de ataques denunciados por Rusia, donde drones y misiles ucranianos impactan de forma constante contra objetivos civiles en provincias fronterizas rusas.

Zulia

Actividad sísmica en la Costa Oriental del Lago muestra tendencia a la baja, según el geólogo Francisco Bongiorno Ponzo

La actividad comenzó alrededor de las 10:00 p.m. del día 25 y que, a lo largo de las horas siguientes, se han contabilizado una docena de eventos sísmicos con magnitudes cada vez menores
Al Dia

El extraño poder de un pelo que no es tuyo: mitos y verdades

Los mitos y realidades han dado forma a la percepción que las personas tienen sobre diversos fenómenos.

Al Dia

La billetera cripto como herramienta de libertad financiera

Vive en redes siempre encendidas, con liquidación casi instantánea y control granular en manos del usuario.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025