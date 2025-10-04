¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

En el estado Zulia, los marabinos —aunque nos conozcáis como maracuchos— tenemos un hablar que es más concentrao que un cubito y más claro que bombillo ‘e 500. Nuestra manera de decir las cosas es tan única que hasta los refranes tienen su propio tumbao. No se trata solo de hablar rápido, ¡es ponerle sazón a cada frase, vergación!
La alegría, el aburrimiento y el hambre, versión Maracaibo
Cuando un maracucho anda contento, no está feliz, ¡está más anima’o que una paila ‘e gallitos! Pero cuando la cosa se pone lenta, ¡más aburrío que un partido de ajedrez por radio! Y si el buche está vacío, el hambre es más grande que garrapata en peluche (o que piojo en peluca). ¡Verga, es un hambre que duele!
El "agarrao" y el inoportuno
¿Esa gente que te pide plata y nunca paga? ¡Son más agarra’o que una vieja en una moto! Más duros que tractor a pedales o que una pedrá de cerquita. Para sacarles un cobre, parecéis un cochinito ‘e porcelana: hay que tirarte al piso pa’ que soltéis los cobres. Y al que se mete donde no lo llaman, le decimos: ¡Voy a montar una mesa de pool con las bolas que me paráis! ¡A vos no te importa, mijo!
Amor y descaro: El maracucho sin filtro
Si vos me gustáis, me gustáis más que el capítulo del chavo en Acapulco. Pero el maracucho no se queda con nada. Si tenéis la frente grande, tenéis más frente que Makro. Si sonreís mucho, más dientes que una pelea ‘e perros. Y si la estás embarcando, sois más inútil que un teclado sin ENTER. Y si sois raro, más rara que chino con afro (o que conejo sin oreja). ¡Qué necedad! Sois más necia que un cadillo en el ojo.
El súper-concentrao y el pelao
Hay gente que sabe mucho, que está más concentra’o que un cubito y sabe más que un caldo e’ pesca’o. Pero también están los que andan en la lona, más pela’o que rodilla ‘e chivo.
La Expresión de lo Ordinario
Cuando algo es de mal gusto o mala calidad, se vuelve más ordinario que una hallaca amarrada con teipe. O que urna con calcomanías. O peor aún, que un sanitario transparente o que tetero de yuca. ¡Y no hablemos de una Gandola pirateando!
Si algo es difícil, es más duro que un mordisco ‘e loca. Y si es arriesgado, es más peligroso que cirujano dueño de funeraria o que un clavo en un tobogán. Si algo es interminable, es más largo que esperanza de pobre. Y si un cable está roto, cargáis más empate que manguera de invasión.
Quemao, contento y rascao
El que está avergonzado o desprestigiado, está más quema’o que cenicero ‘e bingo. ¿Y el que está feliz por algo inesperado? Más contento que mujer en Farmatodo. Si andáis dando vueltas, dais más vuelta que un machorro dentro de una pipa. Y si la suerte te abandonó, sos más salao que lampazo e barco. Al final, el que no aguanta la vida, terminará más rascao que oreja ‘e perro. Y al que habla de más, lo comparan con un aparato que no se calla: ¡Estáis como las cajas negras: decís to’a vaina!
Como veis, el habla maracucha no es solo una forma de conversar, sino una verdadera identidad. Cada refrán jocoso y cada expresión coloquial funcionan como una marca distintiva que hace a los zulianos inmediatamente reconocibles en cualquier rincón al que vayan. Este lenguaje vivo, sin pelos en la lengua, es la prueba de que el ingenio y la sazón de Maracaibo se llevan en la voz y con vos.
Hannabelle Urdaneta
Noticia al Día