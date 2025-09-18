Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó la madrugada de este jueves un movimiento telúrico de magnitud 2.7 en la escala de magnitud momento (Mw), localizado a 89 kilómetros al suroeste de Machiques, en el estado Zulia.

El evento sísmico ocurrió a una profundidad de 32 kilómetros, con epicentro en las coordenadas 9.496° N y 73.115° O, según el boletín oficial emitido por el organismo.

Aunque se trata de un sismo de baja magnitud, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta ante cualquier réplica o variación en la actividad sísmica, especialmente en zonas cercanas a fallas geológicas activas.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a personas.

Noticia al Día / Funvisis