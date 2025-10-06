Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un movimiento telúrico de magnitud 3.1 en la escala de momento sísmico (Mw), ocurrido a las 3:33 de la madrugada de este lunes.

El epicentro se localizó en las coordenadas 9.905° de latitud norte y 70.593° de longitud oeste, aproximadamente a 58 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia. El evento tuvo una profundidad de 35.2 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni afectaciones en infraestructuras, pero las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante cualquier réplica o eventualidad.

Funvisis recuerda que Venezuela es un país sísmicamente activo, por lo que es importante fomentar la cultura preventiva y estar atentos a los canales oficiales de información.

Noticia al Día / Funvisis