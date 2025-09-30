Martes 30 de septiembre de 2025
Sismo de magnitud 4.0 se registró al este de Bachaquero

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3.7 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.951°N y 70.727°O, aproximadamente 43 kilómetros al este de Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.0 en la escala de magnitud momento (Mw), registrado a las 20:19 (HLV) de este lunes.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3.7 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.951°N y 70.727°O, aproximadamente 43 kilómetros al este de Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

Hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni víctimas, aunque el evento sí generó preocupación en comunidades cercanas, especialmente en el municipio Baralt, donde se han registrado afectaciones en la vialidad.

Funvisis reiteró el llamado a la calma y recordó que Venezuela es una región sísmicamente activa, por lo que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil.

