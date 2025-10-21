Sismo de magnitud 4.1 se registró al sureste de Bachaquero este martes

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este martes un movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de momento sísmico (Mw), sentido en zonas del estado Zulia.

El evento ocurrió a las 11:14 de la mañana, con una profundidad de 10.2 kilómetros y epicentro ubicado en las coordenadas 9.852° N y 70.857° O, a 31 kilómetros al sureste de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a personas, aunque habitantes de sectores cercanos indicaron haber percibido el temblor con leve intensidad. Autoridades locales y cuerpos de seguridad se mantienen atentos ante posibles réplicas o situaciones derivadas del evento.

Noticia al Día / Funvisis