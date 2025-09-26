Sismo leve se registró al sureste de Bachaquero este viernes 26 de septiembre

El estado Zulia registró un movimiento sísmico durante la madrugada de este viernes 26 de septiembre, según lo reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El evento telúrico ocurrió a las 05:33 a.m., con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter y una profundidad de 9.0 kilómetros, localizado a 36 kilómetros al sureste de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez.

De acuerdo con los primeros reportes, el sismo fue de baja intensidad y no generó daños materiales ni afectaciones a la población. Sin embargo, algunos habitantes de zonas cercanas indicaron haber percibido una leve vibración.

Las autoridades locales, junto a Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, se mantienen en alerta preventiva ante posibles réplicas, y exhortan a la ciudadanía a conservar la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

Noticia al Día / Funvisis