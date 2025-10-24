Solicitan antídoto contra el veneno de coral "urgentemente" en el Hospital de Machiques

Un ciudadano, identificado como Javier García, de 36 años, fue mordido en su pie izquierdo por una serpiente Coral, cuando estaba sacando arena del río Tokuko a las 3: pm de hoy jueves, requiriendo de " extrema urgencia " el antídoto para salvar su vida.

La información la ofreció el Mayor (B) Luis José Contreras, adscrito a los Bomberos Marinos del INEA, agregando que la víctima fue auxiliada por sus familiares y trasladada inmediatamente al Hospital Nuestra Señora del Carmen de Machiques, donde comenzó a ser atendido por el equipo médico de guardia.

No hay el antídoto

El Mayor (B) Luis José Contreras manifestó preocupación en vista de la escasez mundial del antídoto contra la mordedura de Coral, agregando que los familiares de Javier García se trasladaron hasta la sede de los Bomberos de Machiques en busca de ayuda.

"Allí los atendió el teniente Wilmer López, quien se comunicó conmigo solicitándome los sueros, pero lamentablemente no cuento en el momento con este tipo de suero que es distinto a otros en casos de mordeduras", dijo.

A través de este medio formula un llamado a la ciudadanía o a cualquier institución publica o privada que pueda suministrarlo lo antes posible, para evitar un desenlace que nadie desea, debido a que la Coral tiene "un potente veneno neuro toxico que puede provocar parálisis muscular y paro cardio respiratorio".

El funcionario bomberil del INEA, –hoy jubilado y muy pendiente de estos casos–, informó que a diferencia de otros sueros contra el veneno de serpientes y escorpiones, éste no es fabricado en Venezuela, sino que el que llega viene de Brasil, Costa Rica y Colombia, cuyo valor por dosis oscila en tres mil dólares.

La víctima Javier García horas más tarde iba a ser remitida al Hospital Chiquinquirá, sitio en el que tiene su sede el Centro de Toxicología del Occidente de Venezuela, donde existe un excelente equipo de especialistas que atiende este tipo de accidentes.

En caso de que el medicamento requerido de manera " URGENTE " pueda ser suministrado para salvar la vida de este ciudadano, el Mayor (B) Luis José Contreras puede ser contactado a través del 0424-6317824.

José Aranguibel Carrasco

CNP-5.003

Noticia al Día