Solidaridad con Mauricio Hernández: llamado urgente para apoyar su operación cardíaca

Ante esta circunstancia, familiares y amigos han iniciado una campaña de apoyo económico, invitando a toda la ciudadanía a colaborar con cualquier aporte que permita cubrir los gastos de la operación. “Cualquier contribución, por pequeña que sea, hará una gran diferencia”, expresaron sus allegados.

Por Andrea Guerrero

Solidaridad con Mauricio Hernández: llamado urgente para apoyar su operación cardíaca
Foto: Cortesía
Mauricio Hernández, reconocido por su compromiso con la comunidad y su calidad humana, enfrenta una delicada situación de salud. Ha sido diagnosticado con una condición cardíaca que requiere una intervención quirúrgica de emergencia, cuyos costos médicos superan las posibilidades de su entorno familiar.

Ante esta circunstancia, familiares y amigos han iniciado una campaña de apoyo económico, invitando a toda la ciudadanía a colaborar con cualquier aporte que permita cubrir los gastos de la operación. “Cualquier contribución, por pequeña que sea, hará una gran diferencia”, expresaron sus allegados.

Las cuentas habilitadas para recibir donaciones son las siguientes:

  • Banesco Titular: Daniela Rosales Cédula de identidad: 21.360.996 Número de cuenta: 0134 0347 34 3471066870
  • Zelle Titular: Angélica Hernández Correo electrónico: [email protected] Teléfono: +1 407 480 0737

La comunidad marabina se une en este momento difícil para brindar respaldo a Mauricio, con la esperanza de que pueda superar esta emergencia médica y continuar con su valiosa labor. Se agradece la difusión de esta información y el gesto solidario de quienes puedan colaborar.

Zulia

Solidaridad con Mauricio Hernández: llamado urgente para apoyar su operación cardíaca

Ante esta circunstancia, familiares y amigos han iniciado una campaña de apoyo económico, invitando a toda la ciudadanía a colaborar con cualquier aporte que permita cubrir los gastos de la operación. “Cualquier contribución, por pequeña que sea, hará una gran diferencia”, expresaron sus allegados.
Deportes

El voleibol sube el telón en celebración de los 60 años de la Dirección de Deportes de LUZ

La acción deportiva por la celebración de los 60 años, el 15 de septiembre, comenzará con el encuentro entre los equipos escuela Ubaldina Herrera y LUZ, en femenino, a las 5:00 pm
Zulia

Lluvias y descargas eléctricas en el sur del Zulia durante la noche

Según el boletín emitido a las 18:00 HLV, la región zuliana se encuentra bajo la influencia de mantos nubosos que favorecen la formación de núcleos convectivos, generando lluvias intermitentes en municipios como Catatumbo, Jesús María Semprún y parte de Machiques de Perijá
Al Dia

Marabinos vivirán la la pasión vinotinto en pantallas gigantes

La fanaticada alentará desde el inicio hasta el final del duelo

