Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

"Somos mamás de corazón": Cuidadoras de la casa abrigo Negra Matea

Su labor con los niños es primordial

Por Greily Nuñez

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La casa de abrigo Negra Matea se ha encargado durante 12 años de brindarles protección a niños, niñas y adolescentes que estén atravesando por algún problema en su entorno.

Este refugio respaldado por la primera dama de San Francisco, Franciela Núñez de Fernández, tiene sus objetivos centrados en acompañar al niño vulnerable.

Rostros de felicidad y por el que también corren lágrimas de amor, así es el vínculo afectivo de "las mamás de corazón" como han de llamarse las cuidadoras de la casa abrigo Negra Matea.

Más que una casa es una familia: Así lo destacó su directora Jaimar Chacín al referirse a este acogedor espacio que tiene todo lo necesario para tener temporalmente a cada niño dependiendo de su exigencia.

Albergue temporal

Desde sus inicios, Negra Matea se creó con el objetivo de albergar un estimado de 12 niños por un tiempo de 30 días. Sus edades iban desde el bebé recién nacido hasta el adolescente de 12 años, sin embargo, la gran demanda y el colapso en las instituciones donde deberían ir después del tiempo estimado, muchas veces no se cumple.

Este inconveniente no es impedimento para Las Mamás de Corazón, puesto que la evolución de los niños, niñas y adolescentes que pasan por este refugio es el mayor regalo para este personal, quienes días tras días permanecen dentro de las instalaciones para brindarles amor, respeto y confianza.

No solo atienden casos del municipio sureño, también han atendido de otras localidades de la región zuliana. "El caso que nos remita fiscalía y del municipio que sea debemos tomarlo, siempre y cuando haya espacio disponible. Negra Matea cuenta con un espacio para albergar a 12 niños, con quienes nos dedicamos arduamente para darles todo nuestro amor", destacó su directora.

De la mano con COMDEPRO

Dianeth Guerrero, directora del consejo municipal para la protección del niño, niña y adolescente del municipio sureño (COMDEPRO), enfatizó, que esta gran institución abarca proyectos como lo son: dos aldeas infantiles, una entidad de atención llamada Hogamin y Negra Matea, sin embargo, esta última depende de la municipalidad.

"Cada municipio es una realidad, pero nosotros somos un sistema y por ello apoyamos a otras localidades de la región, teniendo en cuenta que para poder ingresar a la casa de abrigo necesitan tener una medida de protección emitida por Comdepro o por cualquier institución municipal, estadal o nacional que nos pida el apoyo para abrigar a ese niño que en estos momentos no cuenta con sus familiares o sus lazos más cercanos no puedan ser restablecidos de inmediato", enfatizó Guerrero.

La casa de abrigo Negra Matea cubre salud infinita, educación en colegios públicos o privados y el deporte. "Por el colapso en las instituciones, a nosotros nos tocó asumir el papel de una entidad de atención, labor en la que damos el alma y el corazón por estos 12 niños", agregó la directora de Comdepro.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Principal

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

La joven se siente orgullosa de su origen venezolano y muestra sus aptitudes destacadas además para la música

Zulia

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

La zona es conocida como el hito №1, símbolo de soberanía del país, donde comienza el mapa de Venezuela en su frontera con la hermana República de Colombia.
Al Dia

República Dominicana eleva a once las provincias en alerta por efectos del huracán Erin

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Al Dia

Ministro Araguayán y gobernador Caldera inauguraron Terminal Lacustre Nigale que interconecta a Mara y Padilla

Los trabajos se iniciaron el pasado 10 de julio y ejecutados en tiempo récord para el beneficio de habitantes de ambas localidades de la subregión Guajira.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025