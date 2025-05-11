"Somos mamás de corazón": Cuidadoras de la casa abrigo Negra Matea

La casa de abrigo Negra Matea se ha encargado durante 12 años de brindarles protección a niños, niñas y adolescentes que estén atravesando por algún problema en su entorno.

Este refugio respaldado por la primera dama de San Francisco, Franciela Núñez de Fernández, tiene sus objetivos centrados en acompañar al niño vulnerable.

Rostros de felicidad y por el que también corren lágrimas de amor, así es el vínculo afectivo de "las mamás de corazón" como han de llamarse las cuidadoras de la casa abrigo Negra Matea.

Más que una casa es una familia: Así lo destacó su directora Jaimar Chacín al referirse a este acogedor espacio que tiene todo lo necesario para tener temporalmente a cada niño dependiendo de su exigencia.

Albergue temporal

Desde sus inicios, Negra Matea se creó con el objetivo de albergar un estimado de 12 niños por un tiempo de 30 días. Sus edades iban desde el bebé recién nacido hasta el adolescente de 12 años, sin embargo, la gran demanda y el colapso en las instituciones donde deberían ir después del tiempo estimado, muchas veces no se cumple.

Este inconveniente no es impedimento para Las Mamás de Corazón, puesto que la evolución de los niños, niñas y adolescentes que pasan por este refugio es el mayor regalo para este personal, quienes días tras días permanecen dentro de las instalaciones para brindarles amor, respeto y confianza.

No solo atienden casos del municipio sureño, también han atendido de otras localidades de la región zuliana. "El caso que nos remita fiscalía y del municipio que sea debemos tomarlo, siempre y cuando haya espacio disponible. Negra Matea cuenta con un espacio para albergar a 12 niños, con quienes nos dedicamos arduamente para darles todo nuestro amor", destacó su directora.

De la mano con COMDEPRO

Dianeth Guerrero, directora del consejo municipal para la protección del niño, niña y adolescente del municipio sureño (COMDEPRO), enfatizó, que esta gran institución abarca proyectos como lo son: dos aldeas infantiles, una entidad de atención llamada Hogamin y Negra Matea, sin embargo, esta última depende de la municipalidad.

"Cada municipio es una realidad, pero nosotros somos un sistema y por ello apoyamos a otras localidades de la región, teniendo en cuenta que para poder ingresar a la casa de abrigo necesitan tener una medida de protección emitida por Comdepro o por cualquier institución municipal, estadal o nacional que nos pida el apoyo para abrigar a ese niño que en estos momentos no cuenta con sus familiares o sus lazos más cercanos no puedan ser restablecidos de inmediato", enfatizó Guerrero.

La casa de abrigo Negra Matea cubre salud infinita, educación en colegios públicos o privados y el deporte. "Por el colapso en las instituciones, a nosotros nos tocó asumir el papel de una entidad de atención, labor en la que damos el alma y el corazón por estos 12 niños", agregó la directora de Comdepro.

