Son 54 años dedicados al SAHUM: Erik Rivas

Erik Rivas Riera, nació un 5 de junio de 1939 en la parroquia Santa Lucía, vive en Nueva Vía y entró al hospital con apenas 22 años, un 8 de noviembre y ya el 16 era empleado fijo, en el Departamento de Servicios Generales.

Nos cuenta que comenzó en limpieza, pasó a oxigenista; y finalmente, quedó como electricista hasta que fue jubilado en el año 2006.

"Durante 13 años iba de visita al hospital y un 10 de abril del 2019 me propusieron entrar como contratado, retomando así mis labores como electricista" expresó orgulloso.

El señor Rivas reúne a la fecha 54 años de servicio

Comentó, que se levanta más tardar a las 4 de la mañana, para preparar desayuno y almuerzo para su esposa que se encuentra en silla de ruedas, y se va caminando todos los días para el hospital.

"Siento al hospital como mi propia casa, he estado más en el hospital que en mi casa y mis hijas me dicen que deje de trabajar y yo les digo que no, porque "en la casa no me pagan" y para estar viendo las telarañas en casa mejor estoy en el hospital".

Dice sentirse con energía y fuerza para trabajar "mi meta es llegar hasta los 100 años".

A los jóvenes les digo "pónganse en pleno apogeo, que aprendan a trabajar; y si no saben pues se les enseña, a muchos yo les he enseñado", finalizó.

Noticia al Día/Prensa HUM/Texto Natacha Acosta