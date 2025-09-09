Soplan vientos de Feria de la Chinita: Comienzan preparativos

Maracaibo se prepara para una nueva edición de la tradicional Feria en honor a la Virgen de Chiquinquirá, con la activación de eventos clave que marcan el inicio de la festividad a mediados del próximo mes. Desde los preparativos de la iglesia para el porgrama religioso, el casting para el reinado de la Feria de este año, hasta el anuncio de la Expozulia, la ciudad se alista para una de las fiestas más importantes del Zulia.

Arrancan los preparativos

El concurso para elegir a la Reina de la Feria de La Chinita es un evento de belleza que se celebra en Maracaibo en el marco de la festividad religiosa en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

No hay un solo concurso, sino que existen diferentes eventos y categorías, como el Reinado Internacional de la Feria de la Chiquinquirá para jóvenes y también reina infantil y baby. La selección de la reina suele incluir un casting y la coronación se realiza con presentaciones culturales y artísticas.

A través de sus redes sociales, la organización del Reinado de la Quincuagésima Novena Feria de la Chinita ha abierto el proceso de audiciones para seleccionar a la próxima soberana que representará a la ciudad este año. Las aspirantes pueden encontrar los requisitos y detalles para la inscripción en las cuentas oficiales del reinado y en la Alcaldía de Maracaibo, entidad encargada de la organización del evento.

Según el presidente de la feria, Omar Enrique Gotera, y el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, el objetivo es encontrar a la mejor representante que simbolice la belleza y tradición del pueblo zuliano.

Expozulia 2025 anuncia sus novedades

En el marco de la festividad, la Expozulia ha anunciado los detalles de su exposición a través de una rueda de prensa. Este año el evento se llevará a cabo del 7 al 20 de noviembre en el Hotel Tibisay del Lago y promete ser una plataforma de conexión, experiencia y tradición.

La exposición reunirá a empresarios, emprendedores y visitantes, con el fin de generar negocios y fortalecer el futuro económico de la región.

La Basílica de la Chiquinquirá se renueva



El párroco de la Basílica de Chiquinquirá, presbítero Nedward Andrade, informó por su parte que, el templo ha sido renovado en más de un 80% para recibir a los fieles.

La restauración incluye los frescos, la reparación de las bancas y la instalación de un nuevo sistema de sonido. En los próximos días la Basílica publicará a través de sus redes sociales la programación completa de las actividades religiosas en honor a la Patrona.

Andrade destacó que, si bien las mejoras físicas son importantes, el enfoque principal de la celebración es lo espiritual. En este Año Santo Jubilar de la Esperanza, la invitación es a seguir trabajando por la paz, la unidad y la esperanza en tiempos de incertidumbre, refirió.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía