Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Soplan vientos de Feria de la Chinita: Comienzan preparativos

La Basílica se estrenará con una remodelación de un 85 %, con sus bancas restauradas

Por Javier Sanchez

Soplan vientos de Feria de la Chinita: Comienzan preparativos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Maracaibo se prepara para una nueva edición de la tradicional Feria en honor a la Virgen de Chiquinquirá, con la activación de eventos clave que marcan el inicio de la festividad a mediados del próximo mes. Desde los preparativos de la iglesia para el porgrama religioso, el casting para el reinado de la Feria de este año, hasta el anuncio de la Expozulia, la ciudad se alista para una de las fiestas más importantes del Zulia.

Arrancan los preparativos

El concurso para elegir a la Reina de la Feria de La Chinita es un evento de belleza que se celebra en Maracaibo en el marco de la festividad religiosa en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

No hay un solo concurso, sino que existen diferentes eventos y categorías, como el Reinado Internacional de la Feria de la Chiquinquirá para jóvenes y también reina infantil y baby. La selección de la reina suele incluir un casting y la coronación se realiza con presentaciones culturales y artísticas.

A través de sus redes sociales, la organización del Reinado de la Quincuagésima Novena Feria de la Chinita ha abierto el proceso de audiciones para seleccionar a la próxima soberana que representará a la ciudad este año. Las aspirantes pueden encontrar los requisitos y detalles para la inscripción en las cuentas oficiales del reinado y en la Alcaldía de Maracaibo, entidad encargada de la organización del evento.

Según el presidente de la feria, Omar Enrique Gotera, y el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, el objetivo es encontrar a la mejor representante que simbolice la belleza y tradición del pueblo zuliano.

Expozulia 2025 anuncia sus novedades

En el marco de la festividad, la Expozulia ha anunciado los detalles de su exposición a través de una rueda de prensa. Este año el evento se llevará a cabo del 7 al 20 de noviembre en el Hotel Tibisay del Lago y promete ser una plataforma de conexión, experiencia y tradición.

La exposición reunirá a empresarios, emprendedores y visitantes, con el fin de generar negocios y fortalecer el futuro económico de la región.

La Basílica de la Chiquinquirá se renueva


El párroco de la Basílica de Chiquinquirá, presbítero Nedward Andrade, informó por su parte que, el templo ha sido renovado en más de un 80% para recibir a los fieles.

La restauración incluye los frescos, la reparación de las bancas y la instalación de un nuevo sistema de sonido. En los próximos días la Basílica publicará a través de sus redes sociales la programación completa de las actividades religiosas en honor a la Patrona.

Bajada de La Chinita marca el inicio de las fiestas patronales - Notizulia

Andrade destacó que, si bien las mejoras físicas son importantes, el enfoque principal de la celebración es lo espiritual. En este Año Santo Jubilar de la Esperanza, la invitación es a seguir trabajando por la paz, la unidad y la esperanza en tiempos de incertidumbre, refirió.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Noticias Relacionadas

Deportes

Moto policial provoca accidente en la Vuelta a Venezuela

A pocos metros del sprint final, una moto policial interrumpió la competencia llevándose por delante a competidores
Nacionales

Maduro a la gobernadora de Puerto Rico: Si va a invadir Venezuela, "venga de primera"

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: ‘si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", expresó el mandatario en una entrevista difundida este martes por el canal ruso RT
Sucesos

Motorizado policial impactó contra varios ciclistas durante una carrera en Mérida

El choque quedó grabado
Internacionales

Catar afirma que "se reserva el derecho" de responder al ataque israelí

Durante una rueda de prensa, el jefe de Gobierno catarí aseguró que el país "no tolerará" ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de "responder" a este "ataque descarado", perpetrado por el país hebreo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025