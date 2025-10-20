Sujeto persiguió a un perro con un machete en Cabimas

A través de redes sociales, se viralizó un hombre que fue agredido por un perro y este lo empezó a seguir con un machete para maltratarlo. El hecho ocurrió por el Estadio Los Pájaros, ubicado en el municipio Cabimas, estado Zulia.

El sujeto a bordo de una motocicleta salió persiguiendo al animal con un machete, expresando que si no era a él sería al dueño, por haberlo mordido. Sin embargo, la persona que graba el video, aseguró que el perro era callejero y que no tenía algún propietario.

Noticia al Día