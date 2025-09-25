Jueves 25 de septiembre de 2025
Suspenden actividades en la Secretaría de Cultura tras daños estructurales causados por los sismos en Maracaibo

El secretario visitó gran parte de los espacios culturales de la región

Por Greily Nuñez

Suspenden actividades en la Secretaría de Cultura tras daños estructurales causados por los sismos en Maracaibo
Fotos: Xiomara Solano
El secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, visitó los centros patrimoniales de Maracaibo, los cuales tuvieron mayores daños por los sismos registrados el pasado miércoles 24 de septiembre.

Desde la Secretaría de Cultura, Villalobos recorrió todas las áreas y llegó hasta el sótano, donde visualizó los daños en su infraestructura.

"Preventivamente, el día de hoy hemos cerrado las actividades y hasta tanto los ingenieros no me den la seguridad, no podemos retomarlas. El sótano se encuentra inundado con agua del Lago, y aquí es que se encuentran las bases que sustentan los cuatro pisos de la secretaría, donde está el conservatorio de música, la escuela de arte, Neptali Rincón, la escuela de títeres y demás dependencias", acotó Villalobos.

El secretario agregó, que cerca de mil niños y jóvenes que componen el sistema de orquestas, el conservatorio de música y todos los músicos del estado se encuentran ahí.

