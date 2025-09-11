Suspenden temporalmente el servicio de gas en sectores del sur de Maracaibo tras explosión en fábrica de fuegos artificiales

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la empresa municipal Sedegas, informó este jueves que debido a la fuerte explosión registrada en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde, ubicada en la Zona Industrial, se ha suspendido de manera temporal el suministro de gas en la Estación de Servicio Zona Industrial I.

Esta medida afecta directamente la distribución del servicio de gas doméstico en los sectores El Gaitero, El Trébol, Cardonal Sur, José Gregorio Hernández y zonas adyacentes.

Las autoridades locales agradecieron la comprensión de la colectividad marabina y aseguraron que se mantendrán informando oportunamente sobre el proceso de restablecimiento del servicio.

El incidente, que generó alarma en la comunidad, ha motivado la activación de protocolos de seguridad y revisión técnica en las instalaciones afectadas, con el fin de garantizar la integridad de los usuarios y del sistema de distribución.

Noticia al Día / Alcaldía de Maracaibo