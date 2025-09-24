Miércoles 24 de septiembre de 2025
Sustituyen colectores en el oeste de Maracaibo y benefician a más de 7 mil familias

Oeste de Maracaibo fueron atendidas con la sustitución de 100 metros de colectores de aguas servidas en el sector La Pastora

Por Andrea Guerrero

Sustituyen colectores en el oeste de Maracaibo y benefician a más de 7 mil familias
Foto: Agencia
Más de 7 mil familias del oeste de Maracaibo fueron atendidas con la sustitución de 100 metros de colectores de aguas servidas en el sector La Pastora, como parte de un operativo conjunto entre Hidrolago y la Gobernación del estado Zulia.

La intervención, que contempló tuberías de 10 pulgadas, benefició directamente a comunidades de las parroquias Cecilio Acosta, Cacique Mara y Raúl Leoni. El gobernador Luis Caldera, acompañado por el viceministro del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, Miguel Perozo, inspeccionó la culminación de los trabajos y destacó que forman parte del Plan Rector de Atención de Aguas Servidas Zulia 2025, enmarcado en la segunda transformación del Plan de la Patria: ciudades humanas y servicios.

Durante la jornada, Caldera y Perozo también visitaron la urbanización La Rotaria, etapa 5, donde se dio inicio a la sustitución de 150 metros lineales de colectores de 8 pulgadas, en beneficio de 300 familias del sector.

Las autoridades resaltaron la participación activa de las comunidades organizadas en ambas obras, que buscan mejorar las condiciones sanitarias y de infraestructura en zonas populares de la capital zuliana.

Noticia al Día / Nota de prensa

